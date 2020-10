Musei, a Roma il Maxxi festeggia dieci anni con una nuova collezione (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – Carla Accardi, Luciano Fabro, Luigi Ghirri, Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, Paolo Icaro, Jannis Kounellis, Anna Maria Maiolino, Claudio Parmiggiani, Mario Schifano. Questi nove maestri imprescindibili dell’arte italiana contemporanea, tutt’oggi punto di riferimento per le generazioni più giovani, sono i protagonisti della mostra-omaggio ‘senzamargine. Passaggi nell’arte italiana a cavallo del millennio‘, un progetto del Maxxi Arte a cura di Bartolomeo Pietromarchi, al Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo dal 2 ottobre fino al 10 ottobre 2021. Leggi su dire (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – Carla Accardi, Luciano Fabro, Luigi Ghirri, Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, Paolo Icaro, Jannis Kounellis, Anna Maria Maiolino, Claudio Parmiggiani, Mario Schifano. Questi nove maestri imprescindibili dell’arte italiana contemporanea, tutt’oggi punto di riferimento per le generazioni più giovani, sono i protagonisti della mostra-omaggio ‘senzamargine. Passaggi nell’arte italiana a cavallo del millennio‘, un progetto del Maxxi Arte a cura di Bartolomeo Pietromarchi, al Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo dal 2 ottobre fino al 10 ottobre 2021.

Luca Bergamo, vicesindaco di Roma, ne è convinto. È lui uno dei protagonisti della tre giorni aperta oggi - 1° ottobre - e che si conclude sabato 3 al Macro, il museo delle arti contemporanee, ...

Cultura: prima domenica di ottobre ingresso gratuito nel Sistema musei in Comune di Roma

Anche per ottobre confermata la prima domenica gratuita nel Sistema musei in Comune di Roma. La prima domenica gratuita nel Sistema ...

Luca Bergamo, vicesindaco di Roma, ne è convinto. È lui uno dei protagonisti della tre giorni aperta oggi - 1° ottobre - e che si conclude sabato 3 al Macro, il museo delle arti contemporanee, ...Anche per ottobre confermata la prima domenica gratuita nel Sistema musei in Comune di Roma.