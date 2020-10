Maxi-truffa ai danni del designer Citterio: sequestrati 4,5 milioni di euro alla segretaria (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il noto designer e architetto milanese Antonio Citterio è stato truffato per 4,5 milioni di euro. Dal 2013 al 2018 la sua storica segretaria, con la complicità di un funzionario di banca e approfittando della delega ad operare sui conti correnti dello studio del professionista, avrebbe incassato indebitamente la somma. Le fiamme gialle hanno sequestrato l’intera cifra alla collaboratrice amministrativa mentre per funzionario di banca è stato disposto l’obbligo di dimora. Secondo quanto emerso, la donna ha usato la cifra per ristrutturare un ristorante a Chiavari, in Liguria e nel gioco d’azzardo mentre il bancario (che è stato allontanato da Bpm) avrebbe trasferito i soldi su conti familiari. Citterio, 70 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il notoe architetto milanese Antonioè statoto per 4,5di. Dal 2013 al 2018 la sua storica, con la complicità di un funzionario di banca e approfittando della delega ad operare sui conti correnti dello studio del professionista, avrebbe incassato indebitamente la somma. Le fiamme gialle hanno sequestrato l’intera cifracollaboratrice amministrativa mentre per funzionario di banca è stato disposto l’obbligo di dimora. Secondo quanto emerso, la donna ha usato la cifra per ristrutturare un ristorante a Chiavari, in Liguria e nel gioco d’azzardo mentre il bancario (che è stato allontanato da Bpm) avrebbe trasferito i soldi su conti familiari., 70 ...

