M5s, Di Battista a Piazza Pulita: “Andando avanti così Movimento diventerà un partito come l’Udeur, buono per la gestione di poltrone” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del Movimento 5 stelle e si diventerà un partito più come l’Udeur buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere. Non è quello per il quale ho combattuto”. Sono le parole di Alessandro Di Battista, contenute in un estratto dell’intervista che l’ex parlamentare M5s ha rilasciato a PiazzaPulita, su La7, dove è tornato a criticare duramente la gestione del Movimento dopo l’attacco fatto subito dopo le regionali. L’integrale andrà in onda nella puntata di questa sera L'articolo M5s, Di Battista a Piazza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del5 stelle e si diventerà unpiùl’Udeurforse più per ladi poltrone e di carriere. Non è quello per il quale ho combattuto”. Sono le parole di Alessandro Di, contenute in un estratto dell’intervista che l’ex parlamentare M5s ha rilasciato a, su La7, dove è tornato a criticare duramente ladeldopo l’attacco fatto subito dopo le regionali. L’integrale andrà in onda nella puntata di questa sera L'articolo M5s, Di...

