Lucca Changes annuncia la lista definitiva dei 115 Campfire di tutta Italia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lucca Changes (l'edizione 2020 di Lucca Comics & Games all'insegna del cambiamento), presenta la lista definitiva dei 115 Campfire sparsi su tutto il territorio nazionale. Durante l'edizione di quest'anno, i negozi specializzati che partecipano all'iniziativa diventano gli avamposti della manifestazione consentendo a tutti gli appassionati di partecipare al festival. Un festival diverso dal solito e in linea con le norme di sicurezza anti Covid-19 previste dalla legge Italiana.Per l'occasione, Lucca Changes ha affidato all'illustratore Andrea Piparo il compito di realizzare la bellissima mappa fantasy che svela in una versione grafica inedita la collocazione di questi stargate in collegamento diretto con la manifestazione.

