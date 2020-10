LA SOFFERENZA su Riflessioni

(Di giovedì 1 ottobre 2020) 'Se negli occhi del mio cane avessi scorto la stessache da mesi ormai leggo in quelli di mio padre, sarei subito corso dal veterinario per farlo sopprimere.' Questa frase, che ad un lettore superficiale potrà sembrare assurda, paradossale, addirittura cinica, è pervasa ...

AnnaxLGxTS : RT @roberto_rigoni: Una cosa importantissima ho imparato ultimamente:vedere nei problemi e nella sofferenza un'opportunità . #Robertorigoni… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @roberto_rigoni: Una cosa importantissima ho imparato ultimamente:vedere nei problemi e nella sofferenza un'opportunità . #Robertorigoni… - AnnamariaBosia : RT @roberto_rigoni: Una cosa importantissima ho imparato ultimamente:vedere nei problemi e nella sofferenza un'opportunità . #Robertorigoni… - roberto_rigoni : RT @roberto_rigoni: Una cosa importantissima ho imparato ultimamente:vedere nei problemi e nella sofferenza un'opportunità . #Robertorigoni… - vittoriadoro80 : RT @roberto_rigoni: Una cosa importantissima ho imparato ultimamente:vedere nei problemi e nella sofferenza un'opportunità . #Robertorigoni… -

Ultime Notizie dalla rete : SOFFERENZA Riflessioni

Aleteia IT

“Se negli occhi del mio cane avessi scorto la stessa sofferenza che da mesi ormai leggo in quelli di mio padre, sarei subito corso dal veterinar ...di ANDREA FILLORAMO Rispondo all’email: ………@tiscali.it, inviatami il 12 settembre alle ore 19,02. In essa si legge:” Perché Dio e la Madonna non intervengono? Perché non fanno un miracolo e ci liberan ...