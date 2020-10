“La forma dell’acqua”: un amore di anfibio (Di giovedì 1 ottobre 2020) La scena iconica del film diretto da Guillermo Del Toro-photo credits: web“La forma dell’acqua“, (“The Shape of water”) è una fiaba creata dal regista de “Il Labirinto del Fauno“, Guillermo del Toro. Il film è stato diretto nel 2017, ricevendo il premio del Leone D’oro alla 74ª Mostra Internazionale Cinematografica di Venezia. Guillermo Del Toro si è aggiudicato ben quattro premi Oscar su 13 candidature ricevute. Nel cast di questo successo internazionale, ritroviamo nei panni della protagonista, l’attrice Sally Hawkins che interpreta Elisa Esposito. Michael Shannon è il colonnello Richard Strickland, Doug Jones l’uomo anfibio. Hanno prestato il loro volto poi gli attori: Michael Stulhbarg, Octavia Spencer, Nick Searcy, Lauren Lee Smith e David Hewlett. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) La scena iconica del film diretto da Guillermo Del Toro-photo credits: web“Ladell’acqua“, (“The Shape of water”) è una fiaba creata dal regista de “Il Labirinto del Fauno“, Guillermo del Toro. Il film è stato diretto nel 2017, ricevendo il premio del Leone D’oro alla 74ª Mostra Internazionale Cinematografica di Venezia. Guillermo Del Toro si è aggiudicato ben quattro premi Oscar su 13 candidature ricevute. Nel cast di questo successo internazionale, ritroviamo nei panni della protagonista, l’attrice Sally Hawkins che interpreta Elisa Esposito. Michael Shannon è il colonnello Richard Strickland, Doug Jones l’uomo. Hanno prestato il loro volto poi gli attori: Michael Stulhbarg, Octavia Spencer, Nick Searcy, Lauren Lee Smith e David Hewlett. ...

Radicali : ?? Nessun passo in dietro sulla #cannabis terapeutica. Il Ministro Speranza ha dichiarato illegali le prescrizioni… - TeresaBellanova : #29settembre 1944, la strage di #Marzabotto. Ricordare è un dovere, un impegno costante contro ogni forma di odio e… - acmilan : ??? 'We are a quality team' Davide comments on his current form and the new Rossoneri season ??? ??? 'Siamo una squad… - allegra134 : RT @alebarbano: Per Enrico Letta la democrazia si rigenera sorteggiando i cittadini e facendoli deliberare in forma consultiva. Per noi rif… - alefantinitwitt : RT @teatrolafenice: ?? Dopo 'La traviata' anche il 'Il trovatore' di domani sera sarà allestito in forma semi-scenica. Abbiamo parlato col m… -

Ultime Notizie dalla rete : “La forma I nanocristalli dorati che raccolgono tutta la luce del sole Fortune Italia