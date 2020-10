Giuseppe Roccuzzo a X Factor 2020 – Emma piange per lui – VIDEO (Di giovedì 1 ottobre 2020) Giuseppe Roccuzzo tenta la fortuna a X Factor 2020: viene dalla Sicilia, ma si è trasferito al Nord Italia diversi anni fa. Solo lì ha trovato un lavoro stabile, anche se non ha mai abbandonato la passione per la musica e il sogno di diventare cantante. Giuseppe Roccuzzo ha deciso di mantenere il cognome come alias per la sua carriera artistica. Un modo per dire al nonno, che lo ha spronato a lavorare in altri ambiti, che può realizzarsi come cantante. Giuseppe Roccuzzo a X Factor 2020 canta Elisa Roccuzzo ha deciso di puntare tutto su Promettimi di Elisa. Il concorrente ha manifestato un forte imbarazzo durante la chiacchierata con i giudici: l’imbarazzo si è fatto ... Leggi su giornal (Di giovedì 1 ottobre 2020)tenta la fortuna a X: viene dalla Sicilia, ma si è trasferito al Nord Italia diversi anni fa. Solo lì ha trovato un lavoro stabile, anche se non ha mai abbandonato la passione per la musica e il sogno di diventare cantante.ha deciso di mantenere il cognome come alias per la sua carriera artistica. Un modo per dire al nonno, che lo ha spronato a lavorare in altri ambiti, che può realizzarsi come cantante.a Xcanta Elisaha deciso di puntare tutto su Promettimi di Elisa. Il concorrente ha manifestato un forte imbarazzo durante la chiacchierata con i giudici: l’imbarazzo si è fatto ...

XFactor_Italia : Noi in un mare di lacrime come @MarroneEmma per Giuseppe Roccuzzo che interpreta “Promettimi” di @elisatoffoli ?? ??… - Martinamancini0 : RT @XFactor_Italia: Noi in un mare di lacrime come @MarroneEmma per Giuseppe Roccuzzo che interpreta “Promettimi” di @elisatoffoli ?? ?? ?? #X… - NicaVale : RT @XFactor_Italia: Noi in un mare di lacrime come @MarroneEmma per Giuseppe Roccuzzo che interpreta “Promettimi” di @elisatoffoli ?? ?? ?? #X… - LuigiLiccardo6 : RT @XFactor_Italia: Noi in un mare di lacrime come @MarroneEmma per Giuseppe Roccuzzo che interpreta “Promettimi” di @elisatoffoli ?? ?? ?? #X… - capellidavanti_ : RT @XFactor_Italia: Noi in un mare di lacrime come @MarroneEmma per Giuseppe Roccuzzo che interpreta “Promettimi” di @elisatoffoli ?? ?? ?? #X… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Roccuzzo X Factor 2020: segui con noi la terza puntata di Audizioni DIRETTA Sky Tg24 Audizioni X Factor: Roccuzzo canta Promettimi di Elisa (video)

Nelle audizioni della terza puntata di X Factor 2020 – la quattordicesima edizione del talent – (qui come vedere X Factor in streaming) andata in onda oggi, giovedì 1 ottobre, Giuseppe Roccuzzo canta ...

Zona artigianale Ispica. C è il progetto esecutivo

dall’assessore all’Urbanistica Michele Fronterrè e dal presidente del Consiglio comunale Giuseppe Roccuzzo, presenti i tecnici liberi professionisti che hanno seguito le varie fasi della progettazione ...

Nelle audizioni della terza puntata di X Factor 2020 – la quattordicesima edizione del talent – (qui come vedere X Factor in streaming) andata in onda oggi, giovedì 1 ottobre, Giuseppe Roccuzzo canta ...dall’assessore all’Urbanistica Michele Fronterrè e dal presidente del Consiglio comunale Giuseppe Roccuzzo, presenti i tecnici liberi professionisti che hanno seguito le varie fasi della progettazione ...