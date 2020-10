GfVip, Elisabetta Gregoraci proposta hot a Pierpaolo Petrelli? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci, concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha davvero fatto una proposta audace a Pierpaolo Petrelli? Ieri pomeriggio, l'ex velino 30enne ha confidato a Matilde Brandi di sentirsi sempre più vicino alla conduttrice calabrese. Poi visibilmente emozionato e a bassa voce, le ha rivelato che la Gregoraci in piscina gli avrebbe fatto una dichiarazione bollente: "Mi ha detto una cosa. Voglio fare l'amore con te". Matilde Brandi gli ha creduto, ma ha sottolineato che Elisabetta ha un passato ingombrante e una situazione non facile che richiede pazienza perché il rapporto con Flavio Briatore non è chiuso definitivamente: "Ha un vissuto, vive una determinata situazione, io credo che loro si siano ufficialmente lasciati ma che ci ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 ottobre 2020), concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha davvero fatto unaaudace a? Ieri pomeriggio, l'ex velino 30enne ha confidato a Matilde Brandi di sentirsi sempre più vicino alla conduttrice calabrese. Poi visibilmente emozionato e a bassa voce, le ha rivelato che lain piscina gli avrebbe fatto una dichiarazione bollente: "Mi ha detto una cosa. Voglio fare l'amore con te". Matilde Brandi gli ha creduto, ma ha sottolineato cheha un passato ingombrante e una situazione non facile che richiede pazienza perché il rapporto con Flavio Briatore non è chiuso definitivamente: "Ha un vissuto, vive una determinata situazione, io credo che loro si siano ufficialmente lasciati ma che ci ...

