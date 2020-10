Fuga dal centro di accoglienza e botte. Migranti, a Siculiana un altro scempio: poliziotto picchiato, finisce in ospedale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Caos al centro di accoglienza di Villa Sikania, a Siculiana (Agrigento): i Migranti, durante l'ennesimo tentativo di Fuga, hanno ferito un agente delle Forze dell'ordine. Circa dieci "ospiti" del centro riservato a chi, dopo lo sbarco, deve trascorrere la quarantena per il coronavirus, mercoledì pomeriggio hanno oltrepassato le inferriate della struttura, iniziando a correre sulla ormai famigerata Strada Statale 115 teatro da settimane di scorribande e disordini. Stavano tentando di disperdersi e darsi alla macchia ma un poliziotto del Reparto Mobile, aggregato per l'emergenza immigrazione alla questura di Agrigento, ha tentato di fermarli: aggredito e strattonato, ha riportato delle ferite a testa e spalla. Soccorso e trasportato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Caos aldidi Villa Sikania, a(Agrigento): i, durante l'ennesimo tentativo di, hanno ferito un agente delle Forze dell'ordine. Circa dieci "ospiti" delriservato a chi, dopo lo sbarco, deve trascorrere la quarantena per il coronavirus, mercoledì pomeriggio hanno oltrepassato le inferriate della struttura, iniziando a correre sulla ormai famigerata Strada Statale 115 teatro da settimane di scorribande e disordini. Stavano tentando di disperdersi e darsi alla macchia ma undel Reparto Mobile, aggregato per l'emergenza immigrazione alla questura di Agrigento, ha tentato di fermarli: aggredito e strattonato, ha riportato delle ferite a testa e spalla. Soccorso e trasportato ...

SkyTG24 : Migranti: 10 in fuga dal centro di Siculiana, ferito un poliziotto - repubblica : Oggi su Rep: ?? Nagorno-Karabakh, tra i disperati in fuga sul confine azero: “Baku non ha pietà” [dal nostro inviato… - vaticannews_it : #26settembre Nella prima puntata di #NonmichiamoRifugiato', Moussa, fuggito dal Mali dopo il colpo di Stato del 201… - Ultron65 : RT @francescatotolo: Ancora una fuga dal centro d'accoglienza 'Villa Sikania' di Siculiana (Agrigentino). Secondo alcuni testimoni, sarebbe… - MarcG_69 : RT @ilgiornale: Ancora una fuga dal centro di accoglienza ex Villa Sicania ad Agrigento. Un poliziotto è rimasto ferito nel tentativo di bl… -