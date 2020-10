Flick, l’allenatore del Bayern sa soltanto vincere (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chi lo avrebbe mai detto che Hansi Flick, dopo meno di 40 partite sulla panchina del Bayern, avrebbe puntato deciso a vincere tutto ciò che c’era da vincere. Ha messo in bacheca Scudetto, Coppa di Germania, Champions League, Supercoppa europea e, ieri sera, anche quella di Germania. Gli manca soltanto il Mondiale per club, dove partirà favorito, per poter dire di aver già completato l’en-plein. Il suo rendimento? In 40 incontri ha totalizzato 36 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. I cinque titoli, poi, sono un dettaglio… Foto: Twitter Bayern L'articolo Flick, l’allenatore del Bayern sa soltanto vincere proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chi lo avrebbe mai detto che Hansi, dopo meno di 40 partite sulla panchina del, avrebbe puntato deciso atutto ciò che c’era da. Ha messo in bacheca Scudetto, Coppa di Germania, Champions League, Supercoppa europea e, ieri sera, anche quella di Germania. Gli mancail Mondiale per club, dove partirà favorito, per poter dire di aver già completato l’en-plein. Il suo rendimento? In 40 incontri ha totalizzato 36 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. I cinque titoli, poi, sono un dettaglio… Foto: TwitterL'articolo, l’allenatore delsaproviene da Alfredo Pedullà.

