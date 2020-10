Ex Ilva, Venturi (Fiom-Cgil): “Trattativa per l’ingresso dello Stato è molto avanzata. ArcelorMittal partecipi al tavolo” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “L’incontro di oggi è Stato assolutamente interlocutorio. L’unica cosa positiva è che c’è stata la conferma, da parte dell’ad di Invitalia, che la trattativa per l’ingresso dello Stato è molto avanzata e troverà conclusione nei prossimi giorni”. Così il segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile siderurgia Gianni Venturi, a margine dell’incontro al Mise tra i sindacati dei metalmeccanici, il ministro Stefano Patuanelli e l’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, in relazione alla vertenza ex-Ilva-Ami. “Restano dei grandi nodi irrisolti – ha proseguito Venturi – che riguardano il piano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) “L’incontro di oggi èassolutamente interlocutorio. L’unica cosa positiva è che c’è stata la conferma, da parte dell’ad di Invitalia, che la trattativa per l’ingressoe troverà conclusione nei prossimi giorni”. Così il segretario nazionalee responsabile siderurgia Gianni, a margine dell’incontro al Mise tra i sindacati dei metalmeccanici, il ministro Stefano Patuanelli e l’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, in relazione alla vertenza ex--Ami. “Restano dei grandi nodi irrisolti – ha proseguito– che riguardano il piano ...

Ex Ilva, Venturi (Fiom-Cgil): "Trattativa per l'ingresso dello Stato è molto avanzata Il Fatto Quotidiano Ex Ilva: prosegue trattativa, per sindacati molti nodi da sciogliere

Prosegue la trattativa al Mise sul dossier Ilva: un tavolo tecnico, convocato dal ministro Stefano Patuanelli, e a cui hanno partecipato, i sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom, Uilm, Usb e Ugl, Inv ...

Ex Ilva, il primo tavolo tecnico al Mise non soddisfa i sindacati

Due diligence di Invitalia sui conti di Ancelor Mittal pronta tra due settimane. Le sigle chiedono chiarezza al Governo, Usb Taranto: sciopero di 24 ore il 2 ottobre.

Prosegue la trattativa al Mise sul dossier Ilva: un tavolo tecnico, convocato dal ministro Stefano Patuanelli, e a cui hanno partecipato, i sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom, Uilm, Usb e Ugl, Inv ...Due diligence di Invitalia sui conti di Ancelor Mittal pronta tra due settimane. Le sigle chiedono chiarezza al Governo, Usb Taranto: sciopero di 24 ore il 2 ottobre.