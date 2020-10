Dirt 5: i salvataggi non saranno trasferibili da PS4 a PS5 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dirt 5 si unisce alla lista di titoli che non prevedono il trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5. La questione dei progressi di gioco sta diventando decisamente spinosa Ormai il trasferimento salvataggi tra current e next-gen sta diventando una sorta di questione calda e decisamente spinosa. A partire dall’impossibilità di trasferirli sul remake del primo Spider-Man si è innescata nella community una gran polemica. Di conseguenza ora stanno uscendo fuori a catena altri giochi per i quali questa opzione non è prevista. Codemasters, ad esempio, ha confermato oggi che salvataggi di Dirt 5 non saranno trasferibili da PS4 a PS5. Ecco le dichiarazioni di Codemasters sul trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5 Anche ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 1 ottobre 2020)5 si unisce alla lista di titoli che non prevedono il trasferimento deida PS4 a PS5. La questione dei progressi di gioco sta diventando decisamente spinosa Ormai il trasferimentotra current e next-gen sta diventando una sorta di questione calda e decisamente spinosa. A partire dall’impossibilità di trasferirli sul remake del primo Spider-Man si è innescata nella community una gran polemica. Di conseguenza ora stanno uscendo fuori a catena altri giochi per i quali questa opzione non è prevista. Codemasters, ad esempio, ha confermato oggi chedi5 nonda PS4 a PS5. Ecco le dichiarazioni di Codemasters sul trasferimento deida PS4 a PS5 Anche ...

tuttoteKit : Dirt 5: i salvataggi non saranno trasferibili da #PS4 a #PS5 #Codemasters #Dirt5 #GoogleStadia #PC #XboxOne… - GamingToday4 : DiRT 5 su PS5 non supporta i salvataggi da PS4, dice Codemasters - infoitscienza : DiRT 5 su PS5 non supporta i salvataggi da PS4, dice Codemasters - Multiplayerit : DiRT 5 su PS5 non supporta i salvataggi da PS4, dice Codemasters - Asgard_Hydra : DiRT 5 su PS5 non supporta i salvataggi da PS4, dice Codemasters -