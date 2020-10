Di Marzio: “Contatti Juve-Fiorentina per Chiesa”. Paratici: “Attenti a quello che accade sul mercato” (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Juventus continua a trattare Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina è il primo obiettivo per il reparto avanzato, ma ha una valutazione di mercato che si aggira sui 60 milioni di euro. Per abbassare le pretese e convincere la viola i bianconeri hanno provato ad inserire contropartite tecniche. Ecco gli aggiornamenti forniti dall’esperto di Sky … L'articolo Di Marzio: “Contatti Juve-Fiorentina per Chiesa”. Paratici: “Attenti a quello che accade sul mercato” Leggi su dailynews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lantus continua a trattare Federico Chiesa. L’esterno dellaè il primo obiettivo per il reparto avanzato, ma ha una valutazione di mercato che si aggira sui 60 milioni di euro. Per abbassare le pretese e convincere la viola i bianconeri hanno provato ad inserire contropartite tecniche. Ecco gli aggiornamenti forniti dall’esperto di Sky … L'articolo Di: “Contattiper Chiesa”.: “Attenti achesul mercato”

