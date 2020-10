Di Battista: “Per il M5S l’alleanza strutturale con Pd è la morte nera” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Ho constatato una realtà. Sono preoccupato perché ci tengo a questo Movimento. Prima vengo accusato di parlare troppo, poi di parlare troppo poco. È sempre difficile” perché “ogni volta che apro bocca ricevo tanti attacchi. Io semplicemente voglio bene al Movimento, credo in un progetto e penso che l’alleanza strutturale con il Pd sia la morte nera”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a ‘Piazzapulita’ su La7. Alla domanda, “Lei andrà a fare campagna elettorale?”, Di Battista risponde: “Non lo so, non ho ancora deciso, che ci vada Luigi Di Maio che si è speso per questa alleanza territoriale mi sembra più che sacrosanto. Quando vedo i risultati del movimento all’interno di queste coalizioni non penso che ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Ho constatato una realtà. Sono preoccupato perché ci tengo a questo Movimento. Prima vengo accusato di parlare troppo, poi di parlare troppo poco. È sempre difficile” perché “ogni volta che apro bocca ricevo tanti attacchi. Io semplicemente voglio bene al Movimento, credo in un progetto e penso che l’alleanzacon il Pd sia lanera”. Lo ha detto Alessandro Dia ‘Piazzapulita’ su La7. Alla domanda, “Lei andrà a fare campagna elettorale?”, Dirisponde: “Non lo so, non ho ancora deciso, che ci vada Luigi Di Maio che si è speso per questa alleanza territoriale mi sembra più che sacrosanto. Quando vedo i risultati del movimento all’interno di queste coalizioni non penso che ...

