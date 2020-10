Corso di boxe per i detenuti a Rebibbia. La reazione dei sindacati: “Tutto ciò è assurdo, chiediamo l’intervento di Bonafede” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un Corso di boxe per i detenuti organizzato nel carcere di Rebibbia. La reazione dei sindacati: “Tutto ciò è assurdo. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede deve disporre la revoca di questa scellerata decisione”. La notizia ha del clamoroso. Il carcere romano di Rebibbia ha deciso di organizzare un Corso di boxe per i detenuti. … L'articolo Corso di boxe per i detenuti a Rebibbia. La reazione dei sindacati: “Tutto ciò è assurdo, chiediamo l’intervento di Bonafede” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 1 ottobre 2020) Undiper iorganizzato nel carcere di. Ladei: “Tutto ciò è. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede deve disporre la revoca di questa scellerata decisione”. La notizia ha del clamoroso. Il carcere romano diha deciso di organizzare undiper i. … L'articolodiper i. Ladei: “Tutto ciò èl’intervento di Bonafede” NewNotizie.it.

Domenico Valentino sconfitto per ko al secondo round sul ring di Marcianise, la vittoria e il titolo vengono così assegnati a Mohamed Khalladi.

