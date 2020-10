Cinema: 'Paolo conte, via con me torna in sala' (Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 01 OTT - Dopo aver conquistato il podio del box office raccogliendo 30 mila spettatori in tre giorni, Paolo conte, Via con me, il film documentario diretto da Giorgio Verdelli, prodotto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 01 OTT - Dopo aver conquistato il podio del box office raccogliendo 30 mila spettatori in tre giorni,, Via con me, il film documentario diretto da Giorgio Verdelli, prodotto ...

Conte_Official : 'PAOLO CONTE, VIA CON ME' di @gioverdelli AL CINEMA DA DOMANI, 28 SETTEMBRE FINO AL 30 SETTEMBRE L'elenco delle sa… - solocine : Cinema: 'Paolo conte, via con me torna in sala' - iconanews : Cinema: 'Paolo conte, via con me torna in sala' - greipei : RT @indigo_film: PAOLO CONTE, VIA CON ME di #GiorgioVerdelli conquista il botteghino e torna in sala in tutta Italia dal 15 al 18 ottobre!… - RBcasting : 'Paolo Conte, Via con me' di Giorgio Verdelli conquista il Box Office. Il film evento torna al cinema per una repli… -