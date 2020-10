Cefalù, sospetta intossicazione da botulino per dieci operai di un cantiere ferroviario: tre sono gravi (Di giovedì 1 ottobre 2020) A pranzo erano andati a mangiare, come tutti i giorni, alla mensa del cantiere. Nel pomeriggio sono arrivati al pronto soccorso con forti dolori addominali. dieci operai del cantiere del raddoppio ferroviario della linea Palermo-Messina sono stati ricoverati mercoledì 30 settembre all’ospedale Giglio di Cefalù (Palermo) per una sospetta intossicazione da botulino. Tre di loro sono in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva. Subito dopo pranzo, sono arrivati al pronto soccorso i primi operai che accusavano forti dolori addominali e che sono stati sottoposti alle analisi di laboratorio. In serata il bilancio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) A pranzo erano andati a mangiare, come tutti i giorni, alla mensa del. Nel pomeriggioarrivati al pronto soccorso con forti dolori addominali.deldel raddoppiodella linea Palermo-Messinastati ricoverati mercoledì 30 settembre all’ospedale Giglio di Cefalù (Palermo) per unada. Tre di loroincondizioni nel reparto di terapia intensiva. Subito dopo pranzo,arrivati al pronto soccorso i primiche accusavano forti dolori addominali e chestati sottoposti alle analisi di laboratorio. In serata il bilancio ...

