Borsa, Tokyo ferma per problemi tecnici (Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, - Tokyo, 1 OTT - Un problema tecnico ha costretto oggi a sospendere tutte le contrattazioni alla Borsa di Tokyo, ha comunicato l'operatore senza informazioni su quando possa riprendere l'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, -, 1 OTT - Un problema tecnico ha costretto oggi a sospendere tutte le contrattazioni alladi, ha comunicato l'operatore senza informazioni su quando possa riprendere l'...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Tokyo Borsa, Tokyo ferma per problemi tecnici - Ultima Ora Agenzia ANSA Giappone: borsa di Tokyo sospende contrattazioni a causa di un problema informatico

Tokyo, 01 ott 05:50 - (Agenzia Nova) - La borsa valori di Tokyo ha sospeso tutte le contrattazioni nella mattinata di oggi, primo settembre, a causa di un problema ai suoi sistemi informatici. Lo ha ...

