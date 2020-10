Bollo auto 2020 | cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Quali sono le novità riguardanti ilper questo? Dal primo, è possibile pagare ilattraverso una procedura telematica, attraverso la piattaforma PagoPa. Ma attenzione: ilelettronico potrebbe comportare un piccolodell’imposta a carico del contribuente. Vediamo come ed entro quanto pagare la tassa sulla proprietà delle nostre: ildiventa elettronico Dal primo, ilsi pagherà esclusivamente in modalità telematica: chiuso ...

2010_mafr : Abbassare le tasse semplice togliere il canone TV. Bollo auto. Imu. Registrazione contratti ecc. Questo si può far… - leo_pistone : @Lucia37603819 @TrueNeldot @saldiacono @SovranitaLavoro Uniamoci e facciamo 'sto ricorso, che quella del bollo auto… - TrueNeldot : @Lucia37603819 @leo_pistone @saldiacono @SovranitaLavoro Ce ne sono tante altre di porcate nel settore auto, o per… - leo_pistone : @Lucia37603819 @saldiacono @SovranitaLavoro @TrueNeldot Il bollo auto ha però l'aggravante che per il suo tramite s… - Lucia37603819 : @leo_pistone @saldiacono @SovranitaLavoro @TrueNeldot Inizialmente si pagava il canone. Poi, quando c'è stata gente… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollo auto

Chi paga il bollo auto a noleggio: rebus. C’era e rimane il caos. Dovuto a una regola introdotta dal Governo Conte ...L'autunno può essere per noi una nuova stagione da vivere all'insegna del risparmio. Vediamo insieme i 9 consigli degli esperti di SosTariffe.it per risparmiare sulle bollette au ...Veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente: i soggetti obbligati devono comunicare i dati entro il 10 ottobre prossimo ...