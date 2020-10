Auto, balzo immatricolazioni a settembre grazie agli incentivi (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Mercato dell’Auto in netta ripresa a settembre con 156.132 Autovetture immatricolate, in aumento del 9,5% rispetto al settembre 2019, durante il quale ne furono immatricolate 142.532 veicoli. Ad agosto erano state invece immatricolate 88.929 Autovetture, con un calo dello 0,29% rispetto ad agosto 2019, durante il quale ne furono immatricolate 89.185. A settembre sono stati registrati 362.523 trasferimenti di proprietà di Auto usate, con una crescita del 6,95% rispetto a settembre 2019, durante il quale ne furono registrati 338.957. Ad agosto 2020 erano stati registrati 155.727 trasferimenti di proprietà di Auto usate (-34,14% ). E’ quanto emerge dai dati pubblicati dal Ministero dei ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Mercato dell’in netta ripresa acon 156.132vetture immatricolate, in aumento del 9,5% rispetto al2019, durante il quale ne furono immatricolate 142.532 veicoli. Ad agosto erano state invece immatricolate 88.929vetture, con un calo dello 0,29% rispetto ad agosto 2019, durante il quale ne furono immatricolate 89.185. Asono stati registrati 362.523 trasferimenti di proprietà diusate, con una crescita del 6,95% rispetto a2019, durante il quale ne furono registrati 338.957. Ad agosto 2020 erano stati registrati 155.727 trasferimenti di proprietà diusate (-34,14% ). E’ quanto emerge dai dati pubblicati dal Ministero dei ...

