Anche in Italia Amazfit Band 5 con SpO2 e supporto ad Alexa

Non è passato troppo tempo dal lancio di Amazfit Band 5 negli USA che il prodotto risulta già disponibile Anche per il mercato Italiano. Antagonista della gemella Xiaomi Mi Band 5, Amazfit Band 5 riesce perfino a fare meglio, colmando alcune gravi mancanze. Il braccialetto intelligente non si discosta molto, lato design, dall'omologa, pur presentando, sotto il profilo delle funzionalità, due opzioni davvero interessanti. Amazfit Band 5 garantisce il monitoraggio della saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2) ed offre Anche il supporto ad Amazon Alexa per ottenere in tempo reale risposte ai più disparati quesiti.

Ultime Notizie dalla rete : Anche Italia Vaccini, Sanofi avvia la produzione in Italia ad Anagni. In Europa 300 milioni di dosi Il Sole 24 ORE Cento città contro il dolore, dal 3 ottobre l'iniziativa della Fondazione Isal

Torna a ottobre una nuova edizione di Cento città contro il dolore, l’iniziativa della Fondazione ISAL volta a sensibilizzare e informare i cittadini sul tema del dolore cronico. Sono circa 13 milioni ...

GIRO D'ITALIA, PEPE: «D'ANNUNTIIS NON SA NEANCHE QUELLO CHE FA LA SUA GIUNTA»

Con dati e delibere alla mano, che tutti possono verificare e controllare, ho denunciato l’oggettivo taglio dei fondi per gli interventi sulla viabilità in provincia di Teramo in vista del passaggio ...

