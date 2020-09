Violento tornado colpisce l’Ucraina | sembra di essere negli USA Il VIDEO

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Il meteo estremo si è spostato sull’Europa Orientale, dopo aver interessato i giorni scorsi anche l’Italia. Unmolto potente si è sviluppato in Ucraina, coinvolgendo l’Oblast di Kherson il 27 settembre. Fortunatamente non ci sono state vittime nonostante la potenza del vortice arrivato ala categoria EF3. Le immaginimostrano chiaramente l’entità delun classicoproveniente dalle pianure americane dell’Arkansas o dell’Oklahoma, dalla cosiddetta “Alley” dove isono molto frequenti ed intensi. A dispetto di quanto si pensa, in Ucraina questi eventi non sono così rari nel periodo tra maggio e settembre. Ogni anno si verifica più di ...

VIOLENTO TORNADO COLPISCE L'UCRAINA: Le immagini che stiamo per mostrarvi non sono quelle delle pianure americane dell'Arkansas o dell'Oklahoma dove i tornado sono molto frequenti, ma dell'Ucraina che ...L'Ucraina come le grandi pianure americane. No, non è uno scherzo: un tornado, probabilmente EF3, quindi particolarmente intenso, ha interessato la regione Oblast nella giornata di domenica 27 Settemb ...