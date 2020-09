Vanessa Incontrada è pronta a tutto: un messaggio importante (Di mercoledì 30 settembre 2020) Questo articolo Vanessa Incontrada è pronta a tutto: un messaggio importante . Vanessa Incontrada senza veli sulla copertina di Vanity Fair: l’attrice si proclama ambasciatrice di un messaggio importante. Vanessa Incontrada posa senza veli in copertina: l’attrice ha voluto dare un contributo concreto al movimento Body Positivity, di cui tanto si parla negli ultimi tempi. Una vera e propria rivoluzione, quella proclamata da Vanessa e da Vanity … Leggi su youmovies (Di mercoledì 30 settembre 2020) Questo articolo: unsenza veli sulla copertina di Vanity Fair: l’attrice si proclama ambasciatrice di unposa senza veli in copertina: l’attrice ha voluto dare un contributo concreto al movimento Body Positivity, di cui tanto si parla negli ultimi tempi. Una vera e propria rivoluzione, quella proclamata dae da Vanity …

LinoGuanciale : Dalla parte di @VaneIncontrada e di tutte le donne. La bellezza è qualcosa di più di uno stereotipo. - Corriere : Vanessa Incontrada nuda in copertina: «Nessuno mi giudichi. Il mio corpo è un messaggio» - VanityFairIt : «Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste, per come si trucca, se è m… - vp_farese : RT @Rob_inho_: Vanessa Incontrada è nu femmenone esagerato, ma al di là della straordinaria bellezza, quello che mi ha sempre incuriosito d… - biondachespera : @S__yC____l Leggo dalle 7 della Vanessa incontrada ???? -