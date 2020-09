‘Temptation Island 8’, Gennaro Mauro chiede un secondo falò di confronto, ma Anna Ascione conferma la sua scelta di abbandonare il reality separatamente (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il viaggio nei sentimenti di Canale 5 aveva lasciato i telespettatori col fiato sospeso con la fine della seconda puntata, che si era conclusa con un tira e molla infinito tra la coppia formata da Anna Ascione e Gennaro Mauro. I due avevano già affrontato un falò di confronto finito drasticamente, ma Gennaro, a mente fredda, aveva poi scelto di rivedere di nuovo la sua Anna, dicendosi ancora innamoratissimo. In tanti si sono chiesti se lei avesse accettato o meno il secondo confronto e l’inizio scoppiettante della terza puntata ha tolto ogni dubbio: la Ascione ha deciso di fare un passo verso il suo fidanzato. A differenza del primo falò, gli animi si sono piuttosto placati. Mentre ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il viaggio nei sentimenti di Canale 5 aveva lasciato i telespettatori col fiato sospeso con la fine della seconda puntata, che si era conclusa con un tira e molla infinito tra la coppia formata da. I due avevano già affrontato un falò difinito drasticamente, ma, a mente fredda, aveva poi scelto di rivedere di nuovo la sua, dicendosi ancora innamoratissimo. In tanti si sono chiesti se lei avesse accettato o meno ile l’inizio scoppiettante della terza puntata ha tolto ogni dubbio: laha deciso di fare un passo verso il suo fidanzato. A differenza del primo falò, gli animi si sono piuttosto placati. Mentre ...

