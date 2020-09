Temptation Island 8 | arriva una nuova coppia | chi sono Salvo e Francesca

(Di mercoledì 30 settembre 2020) A8 stasera sbarca una: ecco chi, pronti a mettere in gioco il loro rapporto nel reality di Canale 5. Il pubblico di8 stasera conoscerà una: ecco chicheno all'Is Morus Relais per iniziare il loro viaggio nei sentimenti sotto la guida di Alessia Marcuzzi. Lasostituisce Sofia e Amedeo cheusciti insieme dopo il falò della prima puntata, l'incidente aveva causato anche lo slittamento di una settimana dell'inizio della trasmissione. La scorsa ...

Corriere : Ascolti, «Ulisse» batte di nuovo «Temptation Island» sugli spettatori - SirDistruggere : Continua su Temptation Island lo sfoggio delle relazioni tossiche. - verita_blog : ANCORA NON È INCOMINCIATO TEMPTATION ISLAND? #TempationIsland - baekhylovesme : Assurdo che alle 21.30 di un mercoledì temptation island ancora non inizi cazzo - Superpentastell : @hidjngit Aaah! Stai guardando temptation island, ti ho beccato! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

“Ho temuto di essere ripescato e di tornare tra le nutrie, questo è stato un timore immenso”. Galleria: Temptation Island, scoop su Nadia e Antonio: si erano già lasciati prima del programma? (FUNweek ...E’ tutto pronto per la terza puntata ricca di colpi di scena di Temptation Island 2020, in onda questa sera, mercoledì 30 settembre. Tra le coppie partecipanti anche quella formata da Carlotta e Nello ...Nadia e Antonio: cosa è successo nelle scorse puntate di Temptation Island 2020 I due fidanzati stanno vivendo in modo totalmente diverso il loro viaggio nei sentimenti. Antonio dice di pensare molto ...