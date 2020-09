Sassuolo-Crotone: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sassuolo-Crotone 3^ Giornata Serie A 2020/2021 Sabato 3 ottobre sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia ad ospitare la partita Sassuolo-Crotone, anticipo della terza giornata di Serie A. Il Sassuolo di Roberto De Zerbi ha raccolto 4 punti nelle prime due uscite, frutto del pareggio casalingo all’esordio contro il Cagliari e del poker esterno rifilato allo Spezia la scorsa domenica. I neroverdi rientrano sicuramente nel lotto delle mine vaganti di questa stagione, per questo non vogliono fallire una partita sulla carta semplice e proiettarsi alla sosta con un bel gruzzolo di punti in cascina. D’altro canto questo incontro rappresenta già un grosso banco di prova per il Crotone di Giovanni Stroppa, ancora ancorato in fondo alla classifica a 0 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 settembre 2020)3^ Giornata Serie A 2020/2021 Sabato 3 ottobre sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia ad ospitare la partita, anticipo della terza giornata di Serie A. Ildi Roberto De Zerbi ha raccolto 4 punti nelle prime due uscite, frutto del pareggio casalingo all’esordio contro il Cagliari e del poker esterno rifilato allo Spezia la scorsa domenica. I neroverdi rientrano sicuramente nel lotto delle mine vaganti di questa stagione, per questo non vogliono fallire una partita sulla carta semplice e proiettarsi alla sosta con un bel gruzzolo di punti in cascina. D’altro canto questo incontro rappresenta già un grosso banco di prova per ildi Giovanni Stroppa, ancora ancorato in fondo alla classifica a 0 ...

