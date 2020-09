Recovery Plan, Bellanova: servono scelte coraggiose (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Spendere con criterio. E’ chiara la posizione della Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova sul tesoretto che arriverà dall’Europa . Sul Recovery Plan, ha detto a SkyTG24, “non parlerei di ritardo, anche se non voglio cullarmi sugli allori. Abbiamo sicuramente la necessità di accelerare, di fare progetti e di spendere bene. Non basta spendere, a volte spendendo si fanno dei danni, quindi bisogna spendere bene. Stiamo lavorando”. “Non dobbiamo asseconda il populismo. Se non si hanno coraggio e visione – ha aggiunto – si asseconda il populismo. Bisogna fare scelte coraggiose sulle quali non sempre avremo il consenso di tutti, ma scelte che diano risposte alle emergenze del Paese“. Poi un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Spendere con criterio. E’ chiara la posizione della Ministra delle Politiche Agricole Teresasul tesoretto che arriverà dall’Europa . Sul, ha detto a SkyTG24, “non parlerei di ritardo, anche se non voglio cullarmi sugli allori. Abbiamo sicuramente la necessità di accelerare, di fare progetti e di spendere bene. Non basta spendere, a volte spendendo si fanno dei danni, quindi bisogna spendere bene. Stiamo lavorando”. “Non dobbiamo asseconda il populismo. Se non si hanno coraggio e visione – ha aggiunto – si asseconda il populismo. Bisogna faresulle quali non sempre avremo il consenso di tutti, mache diano risposte alle emergenze del Paese“. Poi un ...

crippa5stelle : Oggi, in Parlamento, abbiamo fatto importanti passi avanti nella definizione del Recovery plan italiano, grazie al… - fattoquotidiano : Gli effetti dell’altro virus sono lenti, molto meno immediati rispetto a quelli del Covid-19. L’altro virus sono le… - MazzucatoM : Domani mattina (alle ore 11:30) sarò ospite del programma economico di @SkyTG24 per un'intervista con… - scarpettavenere : RT @EsteriLega: Allori? Sul Recovery Plan 'non parlerei di ritardo, anche se non voglio cullarmi sugli allori. Abbiamo sicuramente la… - EsteriLega : Allori? Sul Recovery Plan 'non parlerei di ritardo, anche se non voglio cullarmi sugli allori. Abbiamo sicuram… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery Plan, ecco le cifre: 40 miliardi al digitale, solo 20 alle infrastrutture Il Sole 24 ORE Recovery fund: Legnini, una quota per crateri sismici

dove ha appunto annunciato che è allo "studio un pacchetto di misure per le ricostruzioni post terremoto all'interno del Recovery plan". "Mi è stato chiesto, non andando oltre ai limiti dei miei ...

L'idrogeno è l'energia del futuro: Italia pronta a cogliere la sfida

L’idrogeno si candida a divenire una delle risorse ponte per la transizione energetica in grado di consentire entro il 2030 una riduzione del ...

dove ha appunto annunciato che è allo "studio un pacchetto di misure per le ricostruzioni post terremoto all'interno del Recovery plan". "Mi è stato chiesto, non andando oltre ai limiti dei miei ...L’idrogeno si candida a divenire una delle risorse ponte per la transizione energetica in grado di consentire entro il 2030 una riduzione del ...