Problemi di spazio non sufficiente per WhatsApp? Arriva la nuova gestione (Di mercoledì 30 settembre 2020) A chiunque è capitato di avere spazio non sufficiente per WhatsApp e tutti i suoi contenuti. Magari se in possesso di uno smartphone con storage limitato, in molti si sono visti costretti a cancellare alcune chat, in particolare i contenuti media ma con operazioni anche lunghe e laboriose. Gli sviluppatori dell’app di messaggistica hanno pensato ora di garantire una nuova funzione per gestire questo aspetto particolare, di facile utilizzo. Come anticipato dal leaker WABetaInfo, la beta Android 2.20.201.9 mette sulla piazza proprio la nuova gestione dello spazio utilizzato da WhatsApp. Chi è un tester del servizio potrà subito beneficiare delle novità di seguito descritte effettuando il download proprio del pacchetto ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) A chiunque è capitato di averenonpere tutti i suoi contenuti. Magari se in possesso di uno smartphone con storage limitato, in molti si sono visti costretti a cancellare alcune chat, in particolare i contenuti media ma con operazioni anche lunghe e laboriose. Gli sviluppatori dell’app di messaggistica hanno pensato ora di garantire unafunzione per gestire questo aspetto particolare, di facile utilizzo. Come anticipato dal leaker WABetaInfo, la beta Android 2.20.201.9 mette sulla piazza proprio ladelloutilizzato da. Chi è un tester del servizio potrà subito beneficiare delle novità di seguito descritte effettuando il download proprio del pacchetto ...

wordweb81 : Problemi di spazio non sufficiente per #WhatsApp? Arriva la nuova gestione - lindahogwss : RT @lindahogwss: - il centrotavola poi deve restare: se ci sono problemi di spazio bisogna pensarci prima. - robinhogws : RT @lindahogwss: Csaba non gradisce particolarmente il tovagliolo sopra il piatto ma può tollerarlo con sforzo se ci sono problemi di spazi… - lindahogwss : RT @lindahogwss: Csaba non gradisce particolarmente il tovagliolo sopra il piatto ma può tollerarlo con sforzo se ci sono problemi di spazi… - alolanfede : @raziel_scarlet Se ha fatto I lavori bene ti ha lasciato lo spazio per farli spuntare senza dare problemi... Se non… -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi spazio Problemi di spazio non sufficiente per WhatsApp? Arriva la nuova gestione OptiMagazine Gli astronauti della NASA voteranno dallo spazio per le prossime presidenziali

Non è la prima volta che avviene una votazione dallo spazio, è un procedura abbastanza regolare dato il grande numero di voli verso la stazione spaziale internazionale. Il problema delle ...

Urla, interruzioni e insulti: il faccia a faccia tra Trump e Biden è da dimenticare

Il commento al termine del confronto dell’anchorman della ABC George Stephanopoulos sintetizza tutto: "Abbiamo appena assistito al peggior dibattito presidenziale che io abbia mai visto" ...

Non è la prima volta che avviene una votazione dallo spazio, è un procedura abbastanza regolare dato il grande numero di voli verso la stazione spaziale internazionale. Il problema delle ...Il commento al termine del confronto dell’anchorman della ABC George Stephanopoulos sintetizza tutto: "Abbiamo appena assistito al peggior dibattito presidenziale che io abbia mai visto" ...