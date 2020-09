Preziosi su Genoa-Torino: "Così non si può giocare" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', ha parlato in merito il presidente Enrico Preziosi. Questo è il suo pensiero. 'Sappiamo che sopra ogni cosa esiste la regola del buon senso e che in queste ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 30 settembre 2020) Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', ha parlato in merito il presidente Enrico. Questo è il suo pensiero. 'Sappiamo che sopra ogni cosa esiste la regola del buon senso e che in queste ...

Agenzia_Ansa : #Genoa shock: 14 tesserati sono positivi al Coronavirus Preziosi: 'Coinvolti giocatori, staff e medici' #ANSA - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Genoa, oggi altro giro di tamponi. Preziosi spinge per il rinvio della gara col #Toro - Gazzetta_it : #Genoa, oggi altro giro di tamponi. Preziosi spinge per il rinvio della gara col #Toro - Fantacalcio : Genoa, Preziosi: 'Sono mortificato. Torino? Non possiamo giocare così' - TuttoMercatoWeb : Genoa, Preziosi: 'Non possiamo allenarci, giusto rinviare la sfida con il Torino' -