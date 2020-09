Preliminari Champions: Midtjylland, Krasnodar e Salisburgo ai gironi (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Champions League è pronta ad accendere i motori. Con la vittoria di Midtjylland, Krasnodar e Salisburgo ai gironi di UCL, si chiudono ora gli spareggi. Questi i risultati: Midtjylland – Slavia Praga 4-1 (tot. 4-1) PAOK – Krasnodar 1-2 (tot. 2-4)Salisburgo – Maccabi Tel Aviv 3-1 (tot. 5-2) Foto: twitter Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 settembre 2020) LaLeague è pronta ad accendere i motori. Con la vittoria diaidi UCL, si chiudono ora gli spareggi. Questi i risultati:– Slavia Praga 4-1 (tot. 4-1) PAOK –1-2 (tot. 2-4)– Maccabi Tel Aviv 3-1 (tot. 5-2) Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La Champions League è pronta a ripartire e lo farà con il sorteggio in programma giovedì 1 ottobre dalle 16.45 su Sky Sport. I nomi delle 32 squadre che vi prenderanno parte sono ora noti dopo i turni ...

In secondo luogo, le partite dei turni preliminari e di qualificazione ... Finale a Istanbul La finale di Champions 2021 andrà in scena allo stadio Atatürk di Istanbul. L’impianto che avrebbe dovuto ...

Conclusi preliminari e playoff con le tre partite di questa sera (PAOK Salonicco-Krasnodar 1-2, Salisburgo-Maccabi Tel Aviv 3-1 e Midtjylland-Slavia Praga 4-1), le 32 partecipanti all’edizione 2020/21 ...

