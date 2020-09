Pa | EY | digital walk ' Le new ways of working nella Pubblica amministrazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - Il lockdown ha imposto il lavoro da remoto alla stragrande maggioranza dei lavoratori del terziario, inclusi quelli dellae, nonostante le difficoltà culturali e tecnologiche, l'esperimento ha avuto risultati soddisfacenti, da un punto di vista sia di produttività sia di soddisfazione dei lavoratori. Ora la sfida è non tornare indietro: la transizione verso le 'newof', se gestita correttamente, può essere un incredibile fattore di accelerazione dell'efficienza e della modernizzazione della Pa e del Paese. Ma quali sono gli strumenti che consentiranno alla Pa la transizione nel 'lavoro del futuro'? Per iniziare, investimenti in infrastrutture fisiche e tecnologiche,formazione e nelle politiche ...