Omicidio Vannini, la sentenza d’appello bis: 14 anni per Antonio, 9 e 4 mesi a moglie e figli (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Corte d’Assise d’Appello ha condannato a 14 anni Antonio Ciontoli e a nove anni e quattro mesi i figli Martina e Federico Ciontoli e la moglie Maria Pezzillo: a stabilirlo è la sentenza di appello bis per il processo sull’Omicidio di Marco Vannini, il 21enne ucciso da un colpo di pistola a maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. In primo grado Antonio Ciontoli, il padre della fidanzata di Marco Vannini, era stato condannato a 14 anni di carcere per Omicidio volontario, mentre gli altri componenti della famiglia erano stati condannati a 3 anni. In ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Corte d’Assise d’Appello ha condannato a 14Ciontoli e a novee quattroMartina e Federico Ciontoli e laMaria Pezzillo: a stabilirlo è ladi appello bis per il processo sull’di Marco, il 21enne ucciso da un colpo di pistola a maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. In primo gradoCiontoli, il padre della fidanzata di Marco, era stato condannato a 14di carcere pervolontario, mentre gli altri componenti della famiglia erano stati condannati a 3. In ...

repubblica : Omicidio Marco Vannini, Ciontoli condannati: 14 anni per Antonio, 9 e 4 mesi a moglie e figli - RaiNews : Omicidio #Vannini, condanna a 14 anni per Antonio #Ciontoli, 9 anni per famiglia. Notizia in aggiornamento su… - TgLa7 : #Vannini: omicidio volontario,14 anni Antonio Ciontoli - peppe844 : RT @fanpage: ?? Sentenza #Vannini 14 anni ad Antonio Ciontoli, 9 ai familiari: - TeoloMassimo : RT @Tg3web: È stato condannato a 14 anni Antonio Ciontoli nella sentenza d'appello bis per l'omicidio di Marco Vannini. Ciontoli è il padre… -