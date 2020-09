Matera, 81enne minaccia con fucile moglie, figlia e nipote di 12 anni: arrestato (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Polizia di Matera ha arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia aggravati e minaccia aggravata un pensionato 81enne del posto. Al 113 è arrivata la richiesta urgente di aiuto da ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Polizia dihain flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia aggravati eaggravata un pensionatodel posto. Al 113 è arrivata la richiesta urgente di aiuto da ...

Al 113 è pervenuta la richiesta urgente di aiuto da un’abitazione sita in una contrada del capoluogo, dove un uomo anziano aveva imbracciato un fucile da caccia con cui minacciava la moglie, la figlia ...

Al 113 è pervenuta la richiesta urgente di aiuto da un'abitazione sita in una contrada del capoluogo, dove un uomo anziano aveva imbracciato un fucile da caccia con cui minacciava la moglie, la figlia ...