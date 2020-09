“Io cacciata dalle Sardine perché sono andata ospite dall’Annunziata” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Io sono stata invitata ad uscire e sicuramente non è stata una cosa facile o allegra, ma ho deciso all’epoca che non avrei fatto casino e non voglio creare casini adesso. Tuttavia mi sono confrontata col mio gruppo, perché all’opposto di quello che fanno i vertici delle Sardine noi a Milano abbiamo mantenuto questo costante dialogo, e loro hanno detto ‘no, devi fare l’intervista’, e quindi la faccio”. Simona Regondi, assistente sociale, una laurea in programmazione di politiche sociali e una specializzazione in welfare di comunità, è tra le organizzatrici della piazza milanese delle Sardine dello scorso novembre ma il suo gruppo, assieme a quelli di Brescia, Pavia e Sondrio, è stato messo alla porta dai proprietari del marchio con una lettera. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Iostata invitata ad uscire e sicuramente non è stata una cosa facile o allegra, ma ho deciso all’epoca che non avrei fatto casino e non voglio creare casini adesso. Tuttavia miconfrontata col mio gruppo, perché all’opposto di quello che fanno i vertici dellenoi a Milano abbiamo mantenuto questo costante dialogo, e loro hanno detto ‘no, devi fare l’intervista’, e quindi la faccio”. Simona Regondi, assistente sociale, una laurea in programmazione di politiche sociali e una specializzazione in welfare di comunità, è tra le organizzatrici della piazza milanese delledello scorso novembre ma il suo gruppo, assieme a quelli di Brescia, Pavia e Sondrio, è stato messo alla porta dai proprietari del marchio con una lettera. ...

aufhebeen : Ricordo più bello: Spagna 2016, io che per poco non vengo cacciata di casa da mio fratello (che con questa foto anc… - Papponicolmicr1 : @Fabius40884986 ' ...io me lo ricordo esultare dalla panchina insieme a Di Canio'...stramaledetta bava americana. P… - Alida71458789 : @arsviolant @vailatigio18 @Gianmar26145917 BETELGEUSE, io credo ke la ns debolezza, nel far fronte compatti, sia da… - ryuseith : sono entrata nella lezione di giapponese ma non si era collegato ancora nessuno quindi eravamo solo io e la prof e… - MartinaMontague : Io e tale Sara siamo state 4 ore a fare due mani - le mie, poi è arrivato il marito e mi ha cacciata. -