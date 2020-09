Il mio miglior nemico | Conte contro Pippo

SkySport : RONALDO compie 44 anni. Auguri! ? «È il miglior attaccante che abbia mai visto, nessuno ha mai avuto la sua velocit… - purtropposof_ : @mecna l'album esce due giorni dopo il mio compleanno il miglior regalo che potessi desiderare <3 - Caffe_Graziella : @GiuseppeConteIT Grazie, grazie davvero di ?? È bello sapere che ci sei tu a proteggerci, il più intelligente,il m… - FrancescoGiug10 : @Torrenapoli1 Anche se va via, rimane a mio modesto avviso, oltre che a mani basse il miglior difensore del mondo,… - Nosensecover : @arvnold Il mio miglior amico al liceo era di colore e ci chiamavamo entrambi negro per scherzare, però sono caratteri diversi -

Ultime Notizie dalla rete : mio miglior

Quotidiano.net

Artista di casa a ERT Fondazione, Premio Ubu 2018 come miglior attore e Premio ANCT 2018 per la sua interpretazione ne La classe operaia va in paradiso, Lino Guanciale approda alla sua seconda ...I 70 di Renato Zero sembrano un numero astruso, una sorta di meteorite che piomba da un cielo imbrillantinato, illuminato da pailletes e lustrini, piume e coriandoli di una vita vissuta al ...