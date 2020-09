Gabriel Garko ha finto tutto | Francesco Testi difende l’AresGate (Di mercoledì 30 settembre 2020) Secondo l’attore Francesco Testi, in merito al coming out di Gabriel Garko, questi avrebbe finto tutto perché essere eterosessuale gli conveniva. La giornalista Selvaggia Lucarelli intervista l’attore che ha fatto una finta scazzottata con Massimiliano Morra per gelosia di Adua Del Vesco, ovvero Francesco Testi che parla anche del coming out di Gabriel Garko, dicendo … L'articolo Gabriel Garko ha finto tutto Francesco Testi difende l’AresGate proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 settembre 2020) Secondo l’attore, in merito al coming out di, questi avrebbeperché essere eterosessuale gli conveniva. La giornalista Selvaggia Lucarelli intervista l’attore che ha fatto una finta scazzottata con Massimiliano Morra per gelosia di Adua Del Vesco, ovveroche parla anche del coming out di, dicendo … L'articolohal’AresGate proviene da www.meteoweek.com.

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - FQMagazineit : Adua Del Vesco su Gabriel Garko: “Fingevamo di stare insieme h24. E’ stata dura” - clikservernet : Adua Del Vesco su Gabriel Garko: “Fingevamo di stare insieme h24. E’ stata dura” -