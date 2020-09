Fabio Fulco sull’ex Cristina Chiabotto | “Non mi fa male parlare di lei”

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono stati una coppia per molti anni, le loro vite private si sono incrociate e non hanno mancato d’amarsi e volersi bene purtroppo la loro relazione non era abbastanza per fare un passo più importante e ad un certo punto hanno deciso di lasciarsi.è oggi felicemente sposata mentreha trovato solo da qualche mese un nuovo amore, Veronica, una ragazza di appena 25 anni con cui l’attore fa sul serio. Al settimanale Chiha parlato difacendo riferimento al fatto che non gli fadi lei, è stata parte della sua vita ma ora sta guardando avanti e visto che spesso le sue parole sull’ex fidanzata vengono ...