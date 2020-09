David Fincher chiese Gary Oldman di recitare senza trucco in Mank facendolo innervosire (Di mercoledì 30 settembre 2020) David Fincher ha chiesto a Gary Oldman di recitare senza trucco in Mank, film Netflix che lo vedrà protagonista nel ruolo dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz. Gary Oldman, attore abituato ad interpretare personaggi che richiedono diverse ore di trucco e parrucco, è rimasto spiazzato dalla richiesta di David Fincher di recitare "al naturale" per il nuovo film del regista, Mank, prossimamente in uscita su Netflix. A sei anni da L'amore bugiardo - Gone Girl, il regista David Fincher si prepara a tornare sugli schermi con Mank, film che vedrà ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020)ha chiesto adiin, film Netflix che lo vedrà protagonista nel ruolo dello sceneggiatore Herman J.iewicz., attore abituato ad interpretare personaggi che richiedono diverse ore die parrucco, è rimasto spiazzato dalla richiesta didi"al naturale" per il nuovo film del regista,, prossimamente in uscita su Netflix. A sei anni da L'amore bugiardo - Gone Girl, il registasi prepara a tornare sugli schermi con, film che vedrà ...

