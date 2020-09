Covid, Bruxelles accusa i governi: 'Niente coordinamento, così rischio seconda ondata'" (Di mercoledì 30 settembre 2020) La comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione europea sulla situazione nelle varie nazioni riguardo la riposta alla pandemia di coronavirus non è sufficiente, e questo rallenta gli sforzi ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 30 settembre 2020) La comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione europea sulla situazione nelle varie nazioni riguardo la riposta alla pandemia di coronavirus non è sufficiente, e questo rallenta gli sforzi ...

ilsussidiario : RT @ilsussidiario: L’Europa da matrigna è diventata materna per aiutare #Francia, #Germania e altri Paesi. Ma l’Italia non riesce ad approf… - GiacomoCrovett1 : @Cartabellotta Se negli anni, Bruxelles non ci avesse imposto di tagliare decine di miliardi di spese sanitarie, ce… - ilsussidiario : L’Europa da matrigna è diventata materna per aiutare #Francia, #Germania e altri Paesi. Ma l’Italia non riesce ad a… - FASIbiz : ?? Ok della Commissione europea alla proroga della #moratoria sui finanziamenti per le #PMI prevista dal… - LupinII47190487 : @CesareSacchetti Complimenti Cesare, sempre a spargere fake news eh??? -