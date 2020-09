Corsport: pronto un rinnovo annuale per Milik per tentare un prestito all’ultimo minuto (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo essersi lasciato scappare l’occasione di trasferirsi alla Roma, adesso Arkadius Milik deve solo pregare, scrive oggi il Corriere dello Sport. Pregare che una delle voci di mercato su di lui si concretizzi in questi ultimi giorni disponibili. Sarebbero tre al momento le piste aperte, il Psg, l’Atletico Madrid e il Tottenham di Mou che appare a possibilità più concreta. Il Napoli ha preparato un piano B, un rinnovo annuale con tanto di clausola, per andargli incontro e magari procedere, all’ultimo minuto, anche con un prestito oneroso Altrimenti il polacco non potrà fare altro che accomodarsi e godersi lo spettacolo del campionato dalla tribuna L'articolo Corsport: pronto un rinnovo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo essersi lasciato scappare l’occasione di trasferirsi alla Roma, adesso Arkadiusdeve solo pregare, scrive oggi il Corriere dello Sport. Pregare che una delle voci di mercato su di lui si concretizzi in questi ultimi giorni disponibili. Sarebbero tre al momento le piste aperte, il Psg, l’Atletico Madrid e il Tottenham di Mou che appare a possibilità più concreta. Il Napoli ha preparato un piano B, uncon tanto di clausola, per andargli incontro e magari procedere, all’ultimo, anche con unoneroso Altrimenti il polacco non potrà fare altro che accomodarsi e godersi lo spettacolo del campionato dalla tribuna L'articoloun...

Ultime Notizie dalla rete : Corsport pronto Corsport: pronto un rinnovo annuale per Milik per tentare un prestito all'ultimo minuto ilnapolista Corsport - Caso Suarez, cinque avvisi di garanzia. Al momento nessuno della Juve è indagato

Questo il titolo a pagina 10 che il Corriere dello Sport dedica al primo allenamento in maglia nerazzurra per Arturo Vidal: "Ha firmato per tre stagioni e in campo ha voluto subito dimostrare di ...

Osimhen in panchina? Gattuso potrebbe confermare l'attacco di Parma. Chance per due giocatori

Il Napoli sfiderà il Genoa domenica pomeriggio. Il Corriere dello Sport prova a fare il punto della situazione per quanto riguarda la probabile formazione di Gattuso.

