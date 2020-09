Bolletta gas 2020: quando cade in prescrizione e cosa comporta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non è la prima volta che ci occupiamo dell’argomento Bolletta gas, stante la sua persistente attualità. Lo abbiamo fatto ad esempio in relazione alle modalità per contestare la Bolletta. Questa volta vogliamo farlo con riferimento al concetto di prescrizione, altro tema di cui abbiamo già parlato in modo diffuso, ad esempio recentemente con riguardo alla prescrizione tasse Stato. Il punto che qui vogliamo affrontare è però il seguente: entro quanto tempo scatta la prescrizione della Bolletta gas? ovvero, entro quanto tempo la società del riscaldamento e del gas può pretendere ed ottenere il versamento di quanto dovuto, da parte del cliente? Facciamo il punto. Se ti interessa saperne di più su pagamento in contanti, ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non è la prima volta che ci occupiamo dell’argomentogas, stante la sua persistente attualità. Lo abbiamo fatto ad esempio in relazione alle modalità per contestare la. Questa volta vogliamo farlo con riferimento al concetto di, altro tema di cui abbiamo già parlato in modo diffuso, ad esempio recentemente con riguardo allatasse Stato. Il punto che qui vogliamo affrontare è però il seguente: entro quanto tempo scatta ladellagas? ovvero, entro quanto tempo la società del riscaldamento e del gas può pretendere ed ottenere il versamento di quanto dovuto, da parte del cliente? Facciamo il punto. Se ti interessa saperne di più su pagamento in contanti, ...

LaStampa : Aumenti record in bolletta: dal 1° ottobre +15% per la luce e +11,4% per il gas - SplendorSolis00 : RT @usato_di_sicuro: Considerando che presto ci toccherà stare in casa, considerando che con il lavoro agile molti restano a casa, consider… - Pretore75 : RT @salvinimi: Dal primo ottobre la bolletta della luce aumenta del 15% e quella del gas oltre 11%. Domani a genova una volta uscito la not… - VittoriaB12 : RT @usato_di_sicuro: Considerando che presto ci toccherà stare in casa, considerando che con il lavoro agile molti restano a casa, consider… - laura_ceruti : RT @salvinimi: Dal primo ottobre la bolletta della luce aumenta del 15% e quella del gas oltre 11%. Domani a genova una volta uscito la not… -