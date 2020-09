Bimbo di un anno ingerisce dose di cocaina: arrestati genitori e nonni (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ accaduto a Piacenza, dove un bambino di un hanno ha ingerito una dose di cocaina. Ora i carabinieri di Piacenza hanno eseguito quanto disposto dal Gip: un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i genitori e i due nonni. Le accuse sono, a vario titolo: abbandono di minori, spaccio di sostanze stupefacenti e sfruttamento … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ accaduto a Piacenza, dove un bambino di un hha ingerito unadi. Ora i carabinieri di Piacenza heseguito quanto disposto dal Gip: un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per ie i due. Le accuse sono, a vario titolo: abbandono di minori, spaccio di sostanze stupefacenti e sfruttamento … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Bimbo di un anno ingerisce dose di cocaina: arrestati genitori e nonni - #Bimbo #ingerisce #cocaina: #arrestati - PiacenzaPress : Bimbo di un anno ingoia la cocaina e finisce in rianimazione, i carabinieri scoprono un giro di spaccio e prostituz… - LaTiger1 : RT @RSInews: Incidente mortale a Gnosca Un veicolo immatricolato in Ticino ha sbattuto violentemente contro una chiesetta, morto il conduce… - iltirreno : Livorno, un bimbo di un anno è risultato positivo al tampone: scatta la quarantena tra i compagni del nido - lai_kikka : @latentadult Il fatto di non provare empatia per una ragazza lasciata sola al funerale della propria mamma con un b… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo anno Il bimbo di 4 anno che ha sconfitto la leucemia dopo 93 cicli di chemio in piena pandemia greenMe.it Bimbo di un anno ingerisce dose di cocaina: arrestati genitori e nonni

E’ accaduto a Piacenza, dove un bambino di un hanno ha ingerito una dose di cocaina. Ora i carabinieri di Piacenza hanno eseguito quanto disposto dal Gip: un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ...

Napoli sotto choc, bimbo di 10 anni si lancia nel vuoto e muore

NAPOLI - Dramma nel cuore di Napoli dove un bimbo di 11 anni si è lanciato dal decimo piano ed è morto. Tra le ipotesi del tragico gesto l'istigazione al suicidio. Trovato un biglietto scritto dal ...

E’ accaduto a Piacenza, dove un bambino di un hanno ha ingerito una dose di cocaina. Ora i carabinieri di Piacenza hanno eseguito quanto disposto dal Gip: un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ...NAPOLI - Dramma nel cuore di Napoli dove un bimbo di 11 anni si è lanciato dal decimo piano ed è morto. Tra le ipotesi del tragico gesto l'istigazione al suicidio. Trovato un biglietto scritto dal ...