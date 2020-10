Biden: «Clown». Trump: «Nulla di intelligente in te». Il primo dibattito finisce tra accuse e insulti (Di mercoledì 30 settembre 2020) In una delle campagne presidenziali più insolite della storia, il primo confronto in tv tra Donald Trump e Joe Biden non ha tradito le aspettative. insulti e accuse sono stati alla base della discussione-scontro ieri sera tra Donald Trump e il suo sfidante Joe Biden che si sono finalmente incontrati nel primo faccia a faccia. Le 4 candidate democratiche alla Casa Bianca sfoglia la gallery Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 30 settembre 2020) In una delle campagne presidenziali più insolite della storia, ilconfronto in tv tra Donalde Joenon ha tradito le aspettative.sono stati alla base della discussione-scontro ieri sera tra Donalde il suo sfidante Joeche si sono finalmente incontrati nelfaccia a faccia. Le 4 candidate democratiche alla Casa Bianca sfoglia la gallery Leggi anche ...

HuffPostItalia : 'Sei un bugiardo e un clown', 'E tu non sei intelligente': il dibattito tra Trump e Biden in 9 minuti (VIDEO) - pvrpleiris : RT @PDUmorista: #Debates2020 'Tu non sei intelligente, ti sei laureato con voti bassi' 'Sei Un clown e un bugiardo' 'Tuo figlio è un droga… - Cla_cipU : RT @RickyGol22: Buongiorno solo a Biden che ha chiamato Trump clown in diretta mondiale #Debates2020 - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: 'Sei un bugiardo e un clown', 'E tu non sei intelligente': il dibattito tra Trump e Biden in 9 minuti: Toni accesi e colp… - xsheeranscarss : RT @RickyGol22: Buongiorno solo a Biden che ha chiamato Trump clown in diretta mondiale #Debates2020 -