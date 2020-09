Antonio De Marco: la festa nel locale dopo i funerali di Eleonora Manta e Daniele De Santis (Di mercoledì 30 settembre 2020) Poche ore dopo i funerali di Daniele De Santis ed Eleonora Manta , la sera di sabato 26 settembre, Antonio Giovanni De Marco , 21enne di Casarano, ha partecipato a una festa con i colleghi del Vito ... Leggi su today (Di mercoledì 30 settembre 2020) Poche orediDeed, la sera di sabato 26 settembre,Giovanni De, 21enne di Casarano, ha partecipato a unacon i colleghi del Vito ...

TgLa7 : Fidanzati uccisi, il 21enne fermato, Antonio De Marco, reo confesso agli investigatori: 'erano troppo felici. Ho fa… - VanityFairIt : Per l'omicidio dell'arbitro De Santis e della fidanzata è stato arrestato lo studente ventunenne Antonio De Marco.… - Corriere : Omicidio di Lecce, il ballo e le foto di gruppo del killer alla festa poche ore dopo i ... - zazoomblog : Eleonora Manta e Daniele De Santis uccisi per un sms in cui deridevano Antonio De Marco? - #Eleonora #Manta… - LaStampa : Antonio De Marco ha confessato di aver ucciso Eleonora e Daniele con un pugnale e il giorno dei funerali è uscito a… -

L’infermiere, reo confesso dell’assassino di Marta e Daniele, aveva partecipato ad un compleanno con i colleghi del Vito Fazzi di Lecce, l’ospedale che frequentava per diventare infermiere ...

L'infermiere, reo confesso dell'assassino di Marta e Daniele, aveva partecipato ad un compleanno con i colleghi del Vito Fazzi di Lecce, l'ospedale che frequentava per diventare infermiere ...