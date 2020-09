Affitto ufficio uso abitativo: come si fa e quando è consentito (Di mercoledì 30 settembre 2020) Affitto ufficio uso abitativo: come si fa e quando è consentito È una questione certamente concreta: è possibile utilizzare un ufficio come abitazione? Oppure, è possibile il contrario, ovvero è possibile svolgere le mansioni impiegatizie all’interno di uno spazio classificato come abitazione? Non è raro che ci si imbatta in un immobile accatastato come “ufficio”, che però per molto tempo resta vuoto e non adoperato da nessuno: magari perché il canone richiesto è elevato, oppure perché la zona in cui è l’immobile è lontana dal cento città. Ecco allora che il proprietario potrebbe pensare ad ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 30 settembre 2020)usosi fa eÈ una questione certamente concreta: è possibile utilizzare unabitazione? Oppure, è possibile il contrario, ovvero è possibile svolgere le mansioni impiegatizie all’interno di uno spazio classificatoabitazione? Non è raro che ci si imbatta in un immobile accatastato”, che però per molto tempo resta vuoto e non adoperato da nessuno: magari perché il canone richiesto è elevato, oppure perché la zona in cui è l’immobile è lontana dal cento città. Ecco allora che il proprietario potrebbe pensare ad ...

uffailnick1 : @Mov5Stelle @luigidimaio Partiamo da qui: ogni politico, di ogni livello, vivrà un anno con 780€ mese, o accetterà… - xpeachykoo : @_lovelykoo ti affitto per il weekend allora ci divertiamo nel mio ufficio - DutchFlyingMen : No tranquilli, non ho un thread mail con 38 messaggi con io che cazzio l'agenzia degli affitti degli studentati per… - trattomale : @Ileana_Magno @MauSbogar @salva912 @Keynesblog Problema che risolvi con la scelta di cui sopra. Inoltre, ed è un di… - worldcapitalre : ??Cerchi un #ufficio nel centro di #Milano? #WorldCapital propone in locazione 1.900 mq frazionabili a piacere su 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Affitto ufficio Contributi affitto 2020 a Scandicci, pubblicata la graduatoria definitiva gonews Contributi affitto 2020 a Scandicci, pubblicata la graduatoria definitiva

Per i contributi affitto 2020 sono pervenute 277 domande all’ufficio Casa del Comune di Scandicci, che ha provveduto alle istruttorie delle domande; nella ...

Covivio: contro Covid lancia uffici come alberghi di lusso

Anche per fronteggiare gli effetti dell'emergenza Covid "questo è un mix tra ufficio e hotel" di lusso. (ANSA) ...

Per i contributi affitto 2020 sono pervenute 277 domande all’ufficio Casa del Comune di Scandicci, che ha provveduto alle istruttorie delle domande; nella ...Anche per fronteggiare gli effetti dell'emergenza Covid "questo è un mix tra ufficio e hotel" di lusso. (ANSA) ...