Zero il folle, la scaletta dell’evento musicale di questa sera su Canale 5 (Di martedì 29 settembre 2020) Zero il folle, la scaletta dell’evento musicale di questa sera su Canale 5 Per i suoi 70 anni, Renato Zero ha deciso di festeggiare con il pubblico di Canale 5, mandando in onda una serata evento che racchiude i due concerti che si sono svolti l’11 e il 12 gennaio 2020 presso il Forum di Assago di Milano, prima del lockdown e della pandemia. Il caro Renato ne ha collezionata di musica in questi anni e, di fatto, per celebrare tutti i suoi più grandi successi – che gli sono fruttati 45 milioni di copie vendute – l’artista romano ha ben pensato di uscire quest’anno non con uno, non con due ma con tre album, tutti racchiusi in Zerosettanta – Album 3. Il ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020)il, ladell’eventodisu5 Per i suoi 70 anni, Renatoha deciso di festeggiare con il pubblico di5, mandando in onda unata evento che racchiude i due concerti che si sono svolti l’11 e il 12 gennaio 2020 presso il Forum di Assago di Milano, prima del lockdown e della pandemia. Il caro Renato ne ha collezionata di musica in questi anni e, di fatto, per celebrare tutti i suoi più grandi successi – che gli sono fruttati 45 milioni di copie vendute – l’artista romano ha ben pensato di uscire quest’anno non con uno, non con due ma con tre album, tutti racchiusi insettanta – Album 3. Il ...

MediasetPlay : Imprevedibile e determinato, non esistono attualmente misure per contenere la sua vivace e contagiosa attività crea… - lorenzog31 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 29 SETTEMBRE 2020: UN MARTEDÌ TRA IMMA TATARANNI, ZERO IL FOLLE E UN'ORA SOLA VI VORREI - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 29 SETTEMBRE 2020: UN MARTEDÌ TRA IMMA TATARANNI, ZERO IL FOLLE E UN'ORA SOLA VI VORREI - Saverio_94 : Zero il Folle: Canale 5 festeggia in prima serata i settant’anni di Renato - GiovanniVerdoli : RT @MediasetPlay: Stasera su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play, saremo in compagnia di un adorabile folle... Renato Zero! https://t… -