Xbox Series X ci mostra sequenza di avvio e dashboard in un nuovo video (Di martedì 29 settembre 2020) Quanto ci mette Xbox Series X ad avviarsi? Ora abbiamo la risposta. Abituati ad un caricamento abbastanza lungo su Xbox One, il video postato da Jeff Grubb che mostra l'avvio della console, lascia abbastanza a bocca aperta.Il video che è stato pubblicato su YouTube mostra la sequenza di avvio di Xbox Series X e, dal momento in cui compare il logo Xbox a quello della dashboard passa praticamente pochissimo arrivando addirittura ad essere quasi un caricamento istantaneo.Nei giorni scorsi sono comparsi in rete numerosi video di Xbox Series X che mostrano alcune delle sue peculiari ...

