Van Damme | La leucemia è tornata | la cura non funziona Farò di tutto per tenermi in vita

"Il trattamento non funziona, e ora l'unica cosa che possono fare è tenermi in vita il più a lungo possibile". In un video apparso sul suo profilo Instagram, Miguel Van Damme ha annunciato ai tifosi di lottare per la terza volta contro la leucemia. Il portiere belga del Cercle Brugge in passato si era sottoposto al trapianto di midollo osseo. Sembrava che il pericolo fosse rientrato, ma ora i medici gli hanno comunicato il ritorno della malattia. "Purtroppo, sono di nuovo qui con cattive notizie", dice nel filmato apparso su Instagram, "Ieri i risultati della biopsia del midollo osseo hanno dimostrato che la leucemia è tornata nel midollo osseo.

