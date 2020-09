Uomini e Donne, la spiazzante confessione di Sophie Codegoni: "Sì, lo ho fatto perché ero insicura" (Di martedì 29 settembre 2020) “Mi sono rifatta le labbra”: la confessione di Sophie Codegoni arriva sulle colonne di Nuovo tv. La tronista di Uomini e Donne - il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - ha conquistato tutti i telespettatori dimostrando grande sincerità con questa rivelazione. “L'unica cosa che mi sono rifatta sono le labbra, perché non mi piacevano e mi davano insicurezza. Per il resto sono tutta naturale…”, racconta. La new entry di Uomini e Donne svela di avere un caratteraccio. “Sono testarda e sono anche molto selettiva, ma se un ragazzo sa come prendermi ho molto da dare…”, dice. Troverà l'anima gemella negli studi di Maria? Lei assicura: “Vorrei incontrare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) “Mi sono rifatta le labbra”: ladiarriva sulle colonne di Nuovo tv. La tronista di- il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - ha conquistato tutti i telespettatori dimostrando grande sincerità con questa rivelazione. “L'unica cosa che mi sono rifatta sono le labbra,; non mi piacevano e mi davano insicurezza. Per il resto sono tutta naturale…”, racconta. La new entry disvela di avere un caratteraccio. “Sono testarda e sono anche molto selettiva, ma se un ragazzo sa come prendermi ho molto da dare…”, dice. Troverà l'anima gemella negli studi di Maria? Lei assicura: “Vorrei incontrare ...

