Udinese Spezia, i convocati di Gotti: ci sono De Paul e Lasagna (Di martedì 29 settembre 2020) L'Udinese ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali la lista dei convocati in vista del match di campionato contro lo Spezia. Ecco l'elenco completo dei giocatori a disposizione di mister Luca Gotti: PORTIERI: 1 Musso; 88 Nicolas; 31 Gasparini DIFENSORI: 3 Samir; 4 Prodl; 5 Ouwejan; 18 Ter Avest; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar; CENTROCAMPISTI: 10 De Paul; 24 Battistella; 29 Micin; 64 Palumbo; 99 Coulibaly ATTACCANTI: 7 Okaka; 15 Lasagna; 30 Nestorovski; 45 Forestieri; 77 Matos

